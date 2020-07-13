«Не останутся на улице»: в Уфе спасли от закрытия единственное котокафе

Счастливые, пушистые питомцы со всех ног спешат на звук любимого лакомства. Сложно поверить, что ещё совсем недавно это котокафе было на грани закрытия. Лишь благодаря неравнодушным жителям столицы удалось сберечь крышу над головой для четырёхлапых.
Когда заведение приостановило работу на время пандемии, уфимцы за несколько дней собрали сумму, на которую владельцы смогли несколько месяцев содержать усатые морды и оплачивать съём помещения.
Кстати говоря, арендодатель тоже не остался в стороне и снизил плату в несколько раз. Просьбу о помощи в социальных сетях зарегистрировала и система «Инцидент-менеджмент». Сотрудники направили обращение в администрацию Уфы.
Но пандемия принесла и другие плюсы. Во время самоизоляции уфимцы разобрали пушистых животных в несколько раз быстрее. Познакомиться с хвостатым другом можно было, посетив онлайн-трансляции, которые вели с сайта котокафе. Именно там администраторы рассказывали и показывали, как четырёхлапые переживают карантин.
Если в обычные месяцы в котокафе пристраивают по три-четыре питомца, то во время самоизоляции любящую семью обрели сразу двенадцать кошек. Создать уникальное для башкирской столицы кафе его организаторы решили после визита за рубеж, где существует подобный уютный уголок для общения с кошками. Но были и сложности.
Перед тем, как попасть в дружный коллектив, каждый кот или кошка должны избавиться от последствий бродячего образа жизни. Инфекции, паразиты – все то, что должно остаться в прошлой жизни. Прививки, социализация и ветеринарные паспорта. Но здесь не принимают ставших ненужными питомцев. Сюда попадают только те, кого приносят волонтёры.
За социализацию пушистых постояльцев отвечают гости и администраторы заведения. Кошачья благодарность достается всем в равной мере. Замурчат любого, кто приходит с добротой и лаской. За четыре года существования кафе 136 его обитателей обрели новый дом.
Истории спасенных животных здесь готовы рассказывать часами. А еще научат, как правильно ухаживать за кошками, чем кормить и лечить. Но главное, как помочь еще вчера брошенному животному вновь поверить в человеческую доброту.
Мурка здесь самая старшая. Ей три года. Всего в этом уфимском эпицентре кошачьей мимимишности живут хвостатые разных возрастов, но судьбы у всех схожие. Организаторы следят, чтобы коты и люди ладили. Если же пушистые жители кафе устают от посетителей, у них есть отдельная комната отдыха, куда гостям заведения вход закрыт.
Так что тем, у кого нет возможности завести своего домашнего питомца, но желание почесать кота за ухом остается, сюда. Главное, такие котокофейни – альтернатива приютам. Своего рода витрина, помогающая животным обрести крышу над головой. Ведь каждый усатый питомец надеется найти свой дом и любящих хозяев.