«Не останутся на улице»: в Уфе спасли от закрытия единственное котокафе

Один из предпринимателей, это котокафе, обратился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Получилось ему помочь по перечню ОКВЭД, который у него есть. И он смог договориться со своим арендодателем.

Зульфия Хакимова, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан