«Не останутся на улице»: в Уфе спасли от закрытия единственное котокафе

Счастливые, пушистые питомцы со всех ног спешат на звук любимого лакомства. Сложно поверить, что ещё совсем недавно это котокафе было на грани закрытия. Лишь благодаря неравнодушным жителям столицы удалось сберечь крышу над головой для четырёхлапых.

Когда заведение приостановило работу на время пандемии, уфимцы за несколько дней собрали сумму, на которую владельцы смогли несколько месяцев содержать усатые морды и оплачивать съём помещения. 

Котокафе зарабатывает деньги за счёт посетителей, в связи с этим мы были вынуждены открыть сбор. Буквально за пару дней нам перевели деньги, которые нам позволили оплатить аренду за эти два месяца, что мы не работали.

Мария Иванюженкова, владелица котокафе

Кстати говоря, арендодатель тоже не остался в стороне и снизил плату в несколько раз. Просьбу о помощи в социальных сетях зарегистрировала и система «Инцидент-менеджмент». Сотрудники направили обращение в администрацию Уфы.

Один из предпринимателей, это котокафе, обратился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Получилось ему помочь по перечню ОКВЭД, который у него есть. И он смог договориться со своим арендодателем.

Зульфия Хакимова, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан

Но пандемия принесла и другие плюсы. Во время самоизоляции уфимцы разобрали пушистых животных в несколько раз быстрее. Познакомиться с хвостатым другом можно было, посетив онлайн-трансляции, которые вели с сайта котокафе. Именно там администраторы рассказывали  и показывали, как четырёхлапые переживают карантин.

Если в обычные месяцы в котокафе пристраивают по три-четыре питомца, то во время самоизоляции любящую семью обрели сразу двенадцать кошек. Создать уникальное для башкирской столицы кафе его организаторы решили после визита  за рубеж, где существует подобный уютный уголок для общения с кошками. Но были и сложности.

Многие волонтёры даже говорили, что это тюрьма для кошек и не хотели с нами работать. Но появился один человек, который убедил волонтёров Уфы в том, что с нами можно работать, в том, что у нас только благие намерения. У каждой кошки у нас есть куратор, который следит за её здоровьем. Если мы разоримся, кошки не останутся на улице.

Евгений Иванюженков, основатель котокафе

Перед тем, как попасть в дружный коллектив, каждый кот или кошка должны избавиться от последствий бродячего образа жизни. Инфекции, паразиты – все то, что должно остаться в прошлой жизни. Прививки, социализация и ветеринарные паспорта. Но здесь не принимают ставших ненужными питомцев. Сюда попадают только те, кого приносят волонтёры.

Кошки к нам попадают только от определённых лиц, от определённых волонтёров, которые их подготавливают. Обычно находят на улице, 80% найдены на улицах. У каждого волонтёра дома самое настоящее котокафе. У каждого не менее 30 кошек дома живёт, и они точно не смогут никому помочь. 

Мария Иванюженкова, владелица котокафе

За социализацию пушистых постояльцев отвечают гости и администраторы заведения. Кошачья благодарность достается всем в равной мере. Замурчат любого, кто приходит с добротой и лаской. За четыре года существования кафе 136 его обитателей обрели новый дом.

Да, мы решили взять кота себе из котокафе и забрали себе Спартака. Это был большой любимец всех наших посетителей, и его все обожали, потому что он умел давать лапу. Просто так давал лапу.

Мария Иванюженкова, владелица котокафе

Истории спасенных животных здесь готовы рассказывать часами. А еще научат, как правильно ухаживать за кошками, чем кормить и лечить. Но главное, как помочь еще вчера брошенному животному вновь поверить в человеческую доброту.

Мурка здесь самая старшая. Ей три года. Всего в этом уфимском эпицентре кошачьей мимимишности живут хвостатые разных возрастов, но судьбы у всех схожие. Организаторы следят, чтобы коты и люди ладили. Если же пушистые жители кафе устают от посетителей, у них есть отдельная комната отдыха, куда гостям заведения вход закрыт.

Так что тем, у кого нет возможности завести своего домашнего питомца, но желание почесать кота за ухом остается, сюда. Главное, такие котокофейни – альтернатива приютам. Своего рода витрина, помогающая животным обрести крышу над головой. Ведь каждый усатый питомец надеется найти свой дом и любящих хозяев.

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