Администрация Уфы заключила договор на обследование дома № 5 по улице Шота Руставели

Напомним, трещины в доме наблюдались еще в 2012 году, и не связаны со строительством. В феврале 2019 года проведено техническое обследование конструкции, в результате которого установлено, что основной причиной образования трещин в стенах дома стало нарушение требований по устройству узлов сопряжения блок-секций (отсутствие деформационного шва) и неравномерная осадка фундамента.