Администрация Уфы заключила договор на обследование дома № 5 по улице Шота Руставели

В прошлом месяце Администрация Уфы и ГУП институт «БашНИИстрой» заключили договор на обследование жилого дома №5 по улице Шота Руставели. Для решения вопросов была сформирована рабочая группа во главе с замглавы мэрии башкирской столицы А.Р. Хайруллиным.
УЖХ Орджоникидзевского района очистило подвальные помещения. В настоящее время ведётся подготовительная работа по текущему ремонту кровли. Завершение работ запланировано на август текущего года. Также в августе планируют начать работы по замене арматуры системы отопления.
В период строительства дома в постоянном режиме будет осуществляться обследование состояния строительных конструкций и здания. Сейчас эксперты изучают материалы проведенных обследований.
Напомним, трещины в доме наблюдались еще в 2012 году, и не связаны со строительством. В феврале 2019 года проведено техническое обследование конструкции, в результате которого установлено, что основной причиной образования трещин в стенах дома стало нарушение требований по устройству узлов сопряжения блок-секций (отсутствие деформационного шва) и неравномерная осадка фундамента.
Для наблюдения установили гипсовые маячки. Пока что каких-либо изменений не наблюдается.Данный вопрос находится на особом контроле мэрии Уфы.
Фото: Администрация Уфы.