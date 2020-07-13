Администрация Уфы заключила договор на обследование дома № 5 по улице Шота Руставели

В прошлом месяце Администрация Уфы и ГУП институт «БашНИИстрой» заключили договор на обследование жилого дома №5 по улице Шота Руставели. Для решения вопросов была сформирована рабочая группа во главе с замглавы мэрии башкирской столицы А.Р. Хайруллиным.

УЖХ Орджоникидзевского района очистило подвальные помещения. В настоящее время ведётся подготовительная работа по текущему ремонту кровли. Завершение работ запланировано на август текущего года. Также в августе планируют начать работы по замене арматуры системы отопления.

По сообщению застройщика, в целях исключения негативного воздействия на расположенные рядом многоквартирные дома выполнены работы по устройству геотехнического экрана и укреплению грунтов по однокомпонентной технологии струйной цементации «Jet-grouting» со стороны дома 5 по улице Шота Руставели. Процесс представляет собой бурение скважин глубиной 20 метров, куда закачивается цементный раствор, таким образом формируется конструкция, называемая «стена в грунте» и предотвращается возможное смещение грунта и деформация фундаментов существующих зданий.

пресс-службе Администрации Уфы

В период строительства дома в постоянном режиме будет осуществляться обследование состояния строительных конструкций и здания. Сейчас эксперты изучают материалы проведенных обследований.

Напомним, трещины в доме наблюдались еще в 2012 году, и не связаны со строительством. В феврале 2019 года проведено техническое обследование конструкции, в результате которого установлено, что основной причиной образования трещин в стенах дома стало нарушение требований по устройству узлов сопряжения блок-секций (отсутствие деформационного шва) и неравномерная осадка фундамента.

Для наблюдения установили гипсовые маячки. Пока что каких-либо изменений не наблюдается.Данный вопрос находится на особом контроле мэрии Уфы.

Фото: Администрация Уфы.

;