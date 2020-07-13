«Не хотим голодовку»: в Уфе дольщики два года не могут получить квартиры

В Башкирии ещё свыше 200 человек могут пополнить список обманутых дольщиков. Речь о покупателях квартир в жилом комплексе «Риверсайд».

Сдать высотку должны были еще два года назад, но до сих пор в доме нет даже окон, а застройщик без пяти минут банкрот. Как теперь быть несостоявшимся новоселам?

– Мы не хотим, чтобы мы получили статус «обманутые дольщики». Мы не хотим как «Миловский парк» заниматься голодовкой.

Строительство этой многоэтажки в ЖК «Риверсайд» началось четыре года назад. Уфимцев подкупил шикарный вид на Белую и доступные цены. Пока же из 25 этажей окна застеклены лишь на 15, внутри отсутствуют стены, а о коммуникациях и речи быть не может. Сдавать объект по паспорту нужно в конце этого года. Судя по всему, сроки перенесут снова.

Была очень счастлива, что через год смогу вселиться, но, к сожалению, счастье длилось недолго. У застройщика всегда причины для остановки стройки. Елена Токмакова, дольщица ЖК «Риверсайд»

Я уволился, потому что третий месяц не платили зарплату. Бригада каменщиков тоже сидела без денег, им тоже три месяца не платили. Подрядчикам тоже. Эмиль Вахитов, генеральный подрядчик

Мы отправились в офис застройщика, руководства на месте не было, а телефоны оказались недоступны. В Госкомитете по строительству и архитектуре объясняют: у застройщика в лице организации «Амрита» проблемы начались в этом году. По их информации, для возведения жилого комплекса компания взяла кредит, но не оплатила вовремя. Тогда банк подал иск, имущество организации, а это как раз квартиры, которые «Амрита» не успела реализовать, – под арестом. Соответственно, денег на продолжение стройки нет.

Продажи остановились. Я думаю, что видя такой паспорт объекта, мало кто захочет покупать квартиру в нашем доме. Татьяна Никитина, дольщик ЖК «Риверсайд»

Пока уфимцы, купившие квартиры в этой многоэтажке, не числятся как обманутые дольщики. Представители банка, застройщика и Госкомитет провели несколько совещаний. По итогам последнего кредитная организация выразила готовность отозвать иски и сотрудничать, но только при условии, что «Амрита» будет продолжать стройку, параллельно выплачивая долги банку. Для этого сейчас застройщик активно ищет инвестора.

Привлечение частного инвестора, который за счет нежилых помещений, еще нереализованных квартир, завершит строительство квартир. Артём Ковшов, заместитель председателя Государственного комитета по строительству и архитектуре