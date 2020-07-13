«Не хотим голодовку»: в Уфе дольщики два года не могут получить квартиры

В Башкирии ещё свыше 200 человек могут пополнить список обманутых дольщиков. Речь о покупателях квартир в жилом комплексе «Риверсайд».
Сдать высотку должны были еще два года назад, но до сих пор в доме нет даже окон, а застройщик без пяти минут банкрот. Как теперь быть несостоявшимся новоселам?
– Мы не хотим, чтобы мы получили статус «обманутые дольщики». Мы не хотим как «Миловский парк» заниматься голодовкой.
Строительство этой многоэтажки в ЖК «Риверсайд» началось четыре года назад. Уфимцев подкупил шикарный вид на Белую и доступные цены. Пока же из 25 этажей окна застеклены лишь на 15, внутри отсутствуют стены, а о коммуникациях и речи быть не может. Сдавать объект по паспорту нужно в конце этого года. Судя по всему, сроки перенесут снова.
Мы отправились в офис застройщика, руководства на месте не было, а телефоны оказались недоступны. В Госкомитете по строительству и архитектуре объясняют: у застройщика в лице организации «Амрита» проблемы начались в этом году. По их информации, для возведения жилого комплекса компания взяла кредит, но не оплатила вовремя. Тогда банк подал иск, имущество организации, а это как раз квартиры, которые «Амрита» не успела реализовать, – под арестом. Соответственно, денег на продолжение стройки нет.
Пока уфимцы, купившие квартиры в этой многоэтажке, не числятся как обманутые дольщики. Представители банка, застройщика и Госкомитет провели несколько совещаний. По итогам последнего кредитная организация выразила готовность отозвать иски и сотрудничать, но только при условии, что «Амрита» будет продолжать стройку, параллельно выплачивая долги банку. Для этого сейчас застройщик активно ищет инвестора.
И один из инвесторов уже заинтересован в финансировании стройки, но пока все на стадии переговоров. Параллельно Госкомитет прорабатывает и другой вариант. В случае банкротства «Амриты» восстановление прав клиентов будет происходить при участии федерального фонда по защите прав дольщиков, и им либо вернут компенсацию в размере стоимости квартиры, либо фонд достроит дом за свои средства. Загвоздка в том, что процесс займет как минимум полтора года.