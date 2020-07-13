«Страшно только в первый раз»: в Уфе парапланеристы возобновляют полеты

В Уфе возобновляют полеты клубы парапланеристов. Долгое время в связи с пандемией любители полетать были вынуждены отменить свои занятия. Сейчас сама погода благоволит, говорят пилоты. Покорить высоту все больше стремятся и любители.

Так взлетать с земли на парашюте могут только они. Главное для парапланериста – поймать восходящие потоки воздуха. Лавируя в полете от одного к другому, можно добраться хоть до облаков, шутят пилоты.

Запуск параплана схож с запуском воздушного змея. К нам подцеплена веревка, которая натянута с помощью лебедки на том конце. Прежде нужно крепко упереться о землю, а потом короткий разбег – и мы уже набираем высоту.

Трос будет сопровождать параплан пару сотен метров, пока тот не наберет высоту. А затем уже пилот полностью принимает управление на себя. Опытные мастера могут пролететь сотни километров. Рекорд моего инструктора – 130. И это без всяких двигателей.

Современный параплан изготавливается из материала скайтек, весит в среднем 5 кг, выдерживает каждая веревочка по 150 кг. Птички не мешают. Ласточки летают там, где насекомые, орлы летают, где восходящие потоки. Это все хорошие подсказчики для маршрутного полета. Они даже подстраиваются под ту спираль, которую мы крутим. Шамиль Галеев, инструктор клуба дельта- и парапланеризма УГАТУ

Уфимский дельтаклуб УГАТУ изначально создавался для студентов, однако много желающих научиться летать есть и среди тех, кто постарше. У Дильбар Галиевой сегодня первый самостоятельный полет.

В сезон – весной, летом и осенью – полеты проходят на горах Шихан, а также склонах возле озер Аслыкуль и Кандрыкуль. Зимой – на любых других возвышенностях, к которым можно подобраться. А лебедочные полеты вне зависимости от времени года клуб организует на аэродроме возле поселка 8 Марта.

Страшно только первый раз, дальше уже чувствуешь крыло, все хорошо. Важно не суетиться. Ярослав Шепелев, парапланерист-любитель

Но все же, полеты есть полеты. Тренировочные занятия проходят при согласовании с диспетчерами аэропорта. За всеми движениями наблюдает инструктор с земли, который передает парапланеристу команды по рации.

Бывают полеты с горы, когда просто взбираешься на гору и летишь. Либо по маршруту. Парапалан настолько уникальный летательный аппарат, что можно в первый день запустить человека. Тимур Атангулов, руководитель клуба дельта- и парапланеризма УГАТУ