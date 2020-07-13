«Страшно только в первый раз»: в Уфе парапланеристы возобновляют полеты

В Уфе возобновляют полеты клубы парапланеристов. Долгое время в связи с пандемией любители полетать были вынуждены отменить свои занятия. Сейчас сама погода благоволит, говорят пилоты. Покорить высоту все больше стремятся и любители.
Так взлетать с земли на парашюте могут только они. Главное для парапланериста – поймать восходящие потоки воздуха. Лавируя в полете от одного к другому, можно добраться хоть до облаков, шутят пилоты.
Запуск параплана схож с запуском воздушного змея. К нам подцеплена веревка, которая натянута с помощью лебедки на том конце. Прежде нужно крепко упереться о землю, а потом короткий разбег – и мы уже набираем высоту.
Трос будет сопровождать параплан пару сотен метров, пока тот не наберет высоту. А затем уже пилот полностью принимает управление на себя. Опытные мастера могут пролететь сотни километров. Рекорд моего инструктора – 130. И это без всяких двигателей.
Уфимский дельтаклуб УГАТУ изначально создавался для студентов, однако много желающих научиться летать есть и среди тех, кто постарше. У Дильбар Галиевой сегодня первый самостоятельный полет.
В сезон – весной, летом и осенью – полеты проходят на горах Шихан, а также склонах возле озер Аслыкуль и Кандрыкуль. Зимой – на любых других возвышенностях, к которым можно подобраться. А лебедочные полеты вне зависимости от времени года клуб организует на аэродроме возле поселка 8 Марта.
Но все же, полеты есть полеты. Тренировочные занятия проходят при согласовании с диспетчерами аэропорта. За всеми движениями наблюдает инструктор с земли, который передает парапланеристу команды по рации.
Параплан, что означает парашют планирующий, это личный парусник для путешествий, говорят пилоты. Виды, открывающиеся с высоты, невозможно описать словами. А чтобы почувствовать себя птицей в небе, нужно не так и много – удача, навыки и попутный ветер.