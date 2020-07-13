«Явно отравление»: в Башкирии массово гибнут пчелы

В Чишминском районе массово гибнут пчелы. Уже пострадали сотни пчелосемей из более чем десятка хозяйств. Незадолго до мора насекомых местное предприятие обработало свои поля. С этим пчеловоды и связывают гибель насекомых. Препарат, говорят они, стал отравой для пчёл.
Особенность пчёл такова, рассказывает Лябиб Ирназаров, что умирать они улетают подальше от ульев. А если не в силах, то из дома их уже выносят здоровые пчёлы. Так что мертвых или еще бьющихся в конвульсиях насекомых находят не внутри ульев, а возле них.
Такая картина уже третьи сутки. Теперь это не пчёлосемейства, а то, что от них осталось. Симптомы указывают на отравление, считают пчеловоды. Насекомые умирают по всему району. Пострадало уже 12 пасек.
Сейчас всё, что остается пасечникам, подсчитывать убытки. А ведь начиналось всё хорошо. На прошлой неделе радовались первым сборам.
Причина мора, считают пчеловоды, инсектицид, которым обработали поля. «Самум» – препарат первого класса опасности. Месяц назад в местной газете пасечники уже заявляли о том, что от таких средств их насекомые могут погибнуть. Обработанные земли принадлежат компании «Башкир-Агроинвест». На встречу с пострадавшими предприниматели приехал агроном компании.
Мужчина был немногословен, но признал: препарат был сильнодействующий. А вот получить оперативный комментарий от руководства компании не удалось. Уже известно, что пострадало более 300 пчелосемей. Период распада препарата - около двух недель. Предприниматели опасаются, что это добьет и оставшихся насекомых.
Специалисты Чишминской ветстанции отобрали пробы, взяли на анализы погибших пчёл. Также будут проверены и обработанные поля. Создана комиссия. Но для пчеловодов уже всё ясно, прибыли не будет.
Депутаты регионального парламента вышли с инициативой нового закона в Государственную Думу, одна часть которого касается порядка предупреждения о планируемой обработке полей, а вторая– ответственности проигнорировавших правила. Пока это будут штрафы, но законодатели планируют ратовать и за уголовную ответственность.
Для многих пчеловодов пасеки это доход, на который они живут в течение года. На восстановление нужны время, силы и средства. И смогут ли оправиться после мора насекомых все предприниматели? Возможно, вместе с пчёлами погибнет и их желание начинать всё сначала.