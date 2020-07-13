«Явно отравление»: в Башкирии массово гибнут пчелы

В Чишминском районе массово гибнут пчелы. Уже пострадали сотни пчелосемей из более чем десятка хозяйств. Незадолго до мора насекомых местное предприятие обработало свои поля. С этим пчеловоды и связывают гибель насекомых. Препарат, говорят они, стал отравой для пчёл.

Особенность пчёл такова, рассказывает Лябиб Ирназаров, что умирать они улетают подальше от ульев. А если не в силах, то из дома их уже выносят здоровые пчёлы. Так что мертвых или еще бьющихся в конвульсиях насекомых находят не внутри ульев, а возле них.

Такая картина уже третьи сутки. Теперь это не пчёлосемейства, а то, что от них осталось. Симптомы указывают на отравление, считают пчеловоды. Насекомые умирают по всему району. Пострадало уже 12 пасек.

Сразу же поехали поля смотреть, где обрабатывали. Явно, что было отравление Это не болезнь пчел. Лябиб Ирназаров, пчеловод

Сейчас всё, что остается пасечникам, подсчитывать убытки. А ведь начиналось всё хорошо. На прошлой неделе радовались первым сборам.

Взвешивали и радовалась. Каждый день по 4-5 кг. Это рекордно было для Чишмов. Думали, что газ проведем в этом году, в дом въедем. Планы строили, но всё рухнуло. Зульфия Мрназарова

Причина мора, считают пчеловоды, инсектицид, которым обработали поля. «Самум» – препарат первого класса опасности. Месяц назад в местной газете пасечники уже заявляли о том, что от таких средств их насекомые могут погибнуть. Обработанные земли принадлежат компании «Башкир-Агроинвест». На встречу с пострадавшими предприниматели приехал агроном компании.

Мужчина был немногословен, но признал: препарат был сильнодействующий. А вот получить оперативный комментарий от руководства компании не удалось. Уже известно, что пострадало более 300 пчелосемей. Период распада препарата - около двух недель. Предприниматели опасаются, что это добьет и оставшихся насекомых.

Я вижу решение вопроса в том, чтобы препараты применяли более низкого класса опасности и в более короткие периоды. Это позволит и аграриям урожай получать, и пчеловодам получать своё мед. Рафаэль Валеев, председатель общества пчеловодов Чишминского района

Специалисты Чишминской ветстанции отобрали пробы, взяли на анализы погибших пчёл. Также будут проверены и обработанные поля. Создана комиссия. Но для пчеловодов уже всё ясно, прибыли не будет.

Хотел детям помочь, ипотеку выплатить. Постоянно выкладываемся, а результата не видим. А как будем готовиться к «Апимондии»? Друзья -пчеловоды все собираются, а я даже не знаю, что показать им здесь. Ринат Янборисов, пчеловод

Депутаты регионального парламента вышли с инициативой нового закона в Государственную Думу, одна часть которого касается порядка предупреждения о планируемой обработке полей, а вторая– ответственности проигнорировавших правила. Пока это будут штрафы, но законодатели планируют ратовать и за уголовную ответственность.