Экс-чиновник из Уфы попался на взяточничестве

В столице Башкирии экс-начальник отдела капитального строительства местной администрации попался на взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в июле 2018 года. Обвиняемый оказал содействие представителю хозяйствующего субъекта в согласовании акта ввода в эксплуатацию офисного помещения с признаками перепланировки. За свои услуги экс-чиновник запросил 20 тысяч рублей.