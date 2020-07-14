Директор предприятия в Уфе задолжал работникам 14 млн рублей зарплаты

62-летнего директора одного из уфимских предприятий осудили за невыплату зарплаты. Об этом сообщили в прокуратуре Орджоникидзевского района.

Директор не выплачивал зарплату с января по ноябрь 2018 года. Без своих кровно заработанных остался 101 работник. Сумма задолженности составила более 14 млн рублей.

Суд оштрафовал директора на 250 тысяч рублей. Погашение задолженности по зарплате находится на особом контроле прокуратуры.