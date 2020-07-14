В Башкирии отец на протяжении трех лет насиловал свою дочь-школьницу

В Туймазинском районе Башкирии произошел вопиющий случай. 41-летний мужчина насиловал свою 17-летнюю дочь на протяжении трех лет, начиная с 13-летнего возраста. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.
Девочка попала в детский приют в Уфе. Там она рассказала сотруднице отдела по делам несовершеннолетних о надругательствах со стороны отца.
Известно, что мужчина нигде не работает и до последнего времени проживал вместе с дочерью. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить правоохранителям.