В Башкирии ограбили церковь

В минувшую субботу, 11 июля, в Бирске произошел вопиющий случай - неизвестные ограбили храм. Продавец церковной лавки обратилась в полицию с заявлением.

Грабители разбили окно и вытащили из кассы церковной лавки, которая расположена территории «Казанского храма», 20 тысяч рублей. Об этом сообщает издание КП-Уфа, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.