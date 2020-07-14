В Башкирии ограбили церковь

В минувшую субботу, 11 июля, в Бирске произошел вопиющий случай - неизвестные ограбили храм. Продавец церковной лавки обратилась в полицию с заявлением.
Грабители разбили окно и вытащили из кассы церковной лавки, которая расположена территории «Казанского храма», 20 тысяч рублей. Об этом сообщает издание КП-Уфа, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.
Оперативники изъяли с места кражи след обуви и шесть следов рук. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители разыскивают преступников.