Россиянам могут запретить передвигаться на старых автомобилях

В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах. Законопроект предложили принять Госдуме РФ. В настоящее время данное предложение изучают Минпромторг и Минтранс.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что запрет эксплуатации старых автомобилей поможет в сохранении экологии. На сегодняшний день в России более 58% автомобилей старше 10 лет.