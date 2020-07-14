Россиянам могут запретить передвигаться на старых автомобилях

В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах. Законопроект предложили принять Госдуме РФ. В настоящее время данное предложение изучают Минпромторг и Минтранс.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что запрет эксплуатации старых автомобилей поможет в сохранении экологии. На сегодняшний день в России более 58% автомобилей старше 10 лет.
Чуть позже авторы предложения заявили, что данную норму предлагается распространить только на коммерческий автотранспорт. Санкции, которые могут быть применены в отношении владельцев подержанных авто, пока что не оговорены.