Переболевшая коронавирусом Анита Цой рассказала о его самом жутком проявлении

Певица Анита Цой, переболевшая коронавирусом, рассказала изданию "Московский Комсомолец" о его самом жутком проявлении. Со слов артистки, COVID-19 атакует все системы организма по очереди.
Артистка рассказала, что сначала у нее поднялась температура, начало ломить тело, чуть позже начались проблемы с психикой. Она подчеркнула, что в какой-то момент резко потерялась в пространстве, а также Анита не могла дышать без аппарата ИВЛ, и у нее началась клаустрофобия.
Цой призналась, что ей было нестерпимо тяжело дышать и хотелось немедленно оказаться на улице. После этого ей стало "реально страшно" подходить к окну. На следующий день она рассказала о своем состоянии врачу и спросила, нужна ли ей помощь психолога.
По мнению певицы, вирус ведет себя коварно, он "начинает тебя исследовать", заставляя сначала кашлять, а затем уже "отключает" обоняние и вкус.
Аниту Цой доставили в больницу с коронавирусом 30 июня. Недавно артистка поборола болезнь.
Фото: РИА Новости.