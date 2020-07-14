Переболевшая коронавирусом Анита Цой рассказала о его самом жутком проявлении

Певица Анита Цой, переболевшая коронавирусом, рассказала изданию "Московский Комсомолец" о его самом жутком проявлении. Со слов артистки, COVID-19 атакует все системы организма по очереди.

Постоянно он пытается найти, за что зацепиться: то почки, то печень, то давление, то сахар. Поэтому эти две недели болезни — просто какой-то кошмар. Мозг раздваивается и ты не можешь здраво мыслить. Вдруг начинается психологическая атака на человека.

Артистка рассказала, что сначала у нее поднялась температура, начало ломить тело, чуть позже начались проблемы с психикой. Она подчеркнула, что в какой-то момент резко потерялась в пространстве, а также Анита не могла дышать без аппарата ИВЛ, и у нее началась клаустрофобия.