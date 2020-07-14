Переболевшая коронавирусом Анита Цой рассказала о его самом жутком проявлении

Певица Анита Цой, переболевшая коронавирусом, рассказала изданию "Московский Комсомолец" о его самом жутком проявлении. Со слов артистки, COVID-19 атакует все системы организма по очереди.

Постоянно он пытается найти, за что зацепиться: то почки, то печень, то давление, то сахар. Поэтому эти две недели болезни — просто какой-то кошмар. Мозг раздваивается и ты не можешь здраво мыслить. Вдруг начинается психологическая атака на человека.

Анита Цой, певица

Артистка рассказала, что сначала у нее поднялась температура, начало ломить тело, чуть позже начались проблемы с психикой. Она подчеркнула, что в какой-то момент резко потерялась в пространстве, а также Анита не могла дышать без аппарата ИВЛ, и у нее началась клаустрофобия.

Цой призналась, что ей было нестерпимо тяжело дышать и хотелось немедленно оказаться на улице. После этого ей стало "реально страшно" подходить к окну. На следующий день она рассказала о своем состоянии врачу и спросила, нужна ли ей помощь психолога.

По мнению певицы, вирус ведет себя коварно, он "начинает тебя исследовать", заставляя сначала кашлять, а затем уже "отключает" обоняние и вкус.

Аниту Цой доставили в больницу с коронавирусом 30 июня. Недавно артистка поборола болезнь.

Фото: РИА Новости.

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