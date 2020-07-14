Жители деревни в Башкирии оказались в «безвыходной ситуации»

Мы набираем воду по ночам, но вот уже почти две недели воды в кране нет воды ни попить, ни умыться, ни принять душ, ни полить огород. Каждый справляется как может. Кто скважину бурит, но вода для питья не пригодна. Заказывает доставку воды в бутылях, ездим на родник или везём ее в бутылях из города.

жительница деревни Урняк