Жители деревни в Башкирии оказались в «безвыходной ситуации»

С серьёзной проблемой столкнулись жители деревни Урняк в Ишимбайском районе. Местное население уже полмесяца живёт без воды. Член совета по правам человека Башкирии Эльза Маулимшина рассказала о непростой ситуации сельчан.
Водопровод в деревне износился настолько, что сеть просто не может выдержать большое количество домов. А недавно к сети подключились новые постройки, и водопровод просто перестал работать. С 12 июля в деревне организован подвоз воды, однако этого категорически не хватает. Местные жители стараются по возможности выкрутиться из ситуации: бурят скважины, ездят на родники, заказывают доставку. Но сами сельчане называют такое положение – «безвыходной ситуацией», ведь с наступлением жары проблем стало больше.
Жители деревни требуют немедленного вмешательства властей. Организовать работы по ремонту водопровода они просят уже в этом году.