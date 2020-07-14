В Уфе у парома утонул 15-летний подросток

Накануне, 13 июля, в Уфе произошло трагическое событие. 15-летний подросток утонул недалеко от паромной переправы в Сипайлово. На помощь ребёнку никто не пришёл.

Подруга погибшего рассказала, что мальчик не умел плавать. Они просто прогуливались в воде, пока в какой-то момент у парома подросток не ушёл под воду с головой. На данном участке зафиксированы перепады рельефа до трёх метров.