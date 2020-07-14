В Ишимбае завершается ремонт двух дворов

В Ишимбае завершается ремонт двора жилых домов №2 и №4 по проспекту Ленина. Готовность – 85%. Там идет комплексная модернизация площадки.

На дорогах будет новый асфальт, бордюры, игровые и спортивные зоны, уличное освещение. Как рассказали в мэрии, существенная часть финансирования – 94% – это республиканский бюджет. Пять процентов расходов покрыл муниципалитет и 1% – жители многоэтажек.