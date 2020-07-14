Вице-мэр Уфы призвал горожан не отказываться от масок

Сегодня, 14 июля, на совещании в мэрии Уфы обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в городе. Салават Хусаинов, вице-мэр столицы, попросил горожан не отказываться от защитных масок . По его словам, эпидемиологическая ситуация пока не позволяет пренебрегать индивидуальными средствами защиты.

Также Салават Хусаинов призвал не забывать о социальной дистанции. Несмотря на то, что количество зараженных каждый день выявляется почти в одинаковом количестве, а большая часть заболевших переносит болезнь в лёгкой форме, для сохранения стабильности горожанам не стоит отказывать от масок и антисептиков.