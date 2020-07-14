Современные библиотека и ДК: в Башкирии продолжается реализация нацпроекта «Культура»

Книжный зал с инновациями. В Благоварском районе завершается капитальный ремонт в центральной библиотеке. Главной особенностью станет то что, можно будет совершать виртуальные экскурсии. Кроме того, здесь теперь все удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Работа кропотливая, но приятная. Книги постепенно возвращаются на свои места. Библиотекари говорят: помещения после капитального ремонта стали будто просторнее и светлее. А мобильная мебель позволяет быстро делать любые перестановки.

Большинство новых стеллажей для книг оснащены колесиками. Такую мебель легко передвигать, чтобы создавать новые зоны и освобождать пространство для проведения тематических мероприятий.

А для самых маленьких будет организована детская зона, где будут горки, сухой бассейн и настольные игры. Ребят постарше заманить в библиотеку собираются при помощи технологии виртуальной реальности.

Дадим возможность своим читателям поиграть, поучиться, изучить новые места, не выходя из комфорта нашей библиотеки в VR-шлеме. Виртуальная реальность позволит нам самим создать виртуальные экскурсии по историческим местам России, музеям мира. Алсу Рамазанова, заведующая детским отделом центральной бибилиотеки Благоварского района

Правда, оборудование появится после расстановки мебели. 15 млн рублей на полное обновление библиотеки выделено по нацпроекту «Культура». Кстати, предусмотрели и удобства для маломобильных граждан. Перед входом установили пандус, расширили дверные проемы и сделали отдельный санузел. Для инвалидов по зрению в читальном зале появится тифлокомпьютер со шрифтом Браиля. Работники уверены, что посещаемость увеличится в два раза.

Интерактивные столы, интерактивный стол. Там есть различные блоки занятий. Игры и дидактические. Это все будет через компьютер, через видеопроектор. Он проектируется на пол. Ангелина Шиль, директор центральной библиотеки Благоварского района

А это Дом культуры в селе Мирный. Тут обновили не только стены, двери, потолок, но и освещение, отопление и зрительный зал. Приобрели даже бильярдный стол. Хватило места и для тренажерного зала. А ведь совсем недавно ДК был практически в аварийном состоянии.

Начали мы наш ремонт с крыши. Потому что она протекала. Фойе было в аварийном состоянии. Мы половину фойе перекрывали, вообще не могли работать. Зоя Новикова, заведующая Домом культуры села Мирный

Нам было выделено 6 млн 250 тысяч. Из этих денег 5 млн 36 тыс ушло на капремонт и 1 млн – на оснащение материально-технической базы. Вероника Ломанец, директор Благоварского районного Дворца культуры