Современные библиотека и ДК: в Башкирии продолжается реализация нацпроекта «Культура»

Книжный зал с инновациями. В Благоварском районе завершается капитальный ремонт в центральной библиотеке. Главной особенностью станет то что, можно будет совершать виртуальные экскурсии. Кроме того, здесь теперь все удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Работа кропотливая, но приятная. Книги постепенно возвращаются на свои места. Библиотекари говорят: помещения после капитального ремонта стали будто просторнее и светлее. А мобильная мебель позволяет быстро делать любые перестановки.
Большинство новых стеллажей для книг оснащены колесиками. Такую мебель легко передвигать, чтобы создавать новые зоны и освобождать пространство для проведения тематических мероприятий.
А для самых маленьких будет организована детская зона, где будут горки, сухой бассейн и настольные игры. Ребят постарше заманить в библиотеку собираются при помощи технологии виртуальной реальности.
Правда, оборудование появится после расстановки мебели. 15 млн рублей на полное обновление библиотеки выделено по нацпроекту «Культура». Кстати, предусмотрели и удобства для маломобильных граждан. Перед входом установили пандус, расширили дверные проемы и сделали отдельный санузел. Для инвалидов по зрению в читальном зале появится тифлокомпьютер со шрифтом Браиля. Работники уверены, что посещаемость увеличится в два раза.
А это Дом культуры в селе Мирный. Тут обновили не только стены, двери, потолок, но и освещение, отопление и зрительный зал. Приобрели даже бильярдный стол. Хватило места и для тренажерного зала. А ведь совсем недавно ДК был практически в аварийном состоянии.
Все это по программе реновации муниципальных учреждений культуры. Денег хватило, чтобы установить на территории еще детский городок и воркаут-площадку. Теперь остается дело за малым – пригласить в обновленный Дом культуры зрителей на концерт. Правда, это будет возможно, когда ограничения на массовые мероприятия будут сняты.