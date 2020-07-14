В Башкирии появится особая экономическая зона «Урал»

По словам Салавата Нафикова, ожидается, что поток туристов в регион в июле-августе текущего года увеличится в два раза. Уже сейчас проблематично забронировать места на базах отдыха и в гостиницах. В прошлом году в Башкирии побывали почти 3 млн человек. Это на 200 тысяч больше, чем в 2018 году. При этом объём платных услуг в этой сфере возрос до 13,5 млрд рублей.