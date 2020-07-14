В Башкирии число зараженных коронавирусом достигло более 6 тыс. человек

За минувшие сутки в Башкирии число зараженных новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 47 человек. Такие данные предоставили в региональном Минздраве. Таким образом, общее число инфицированных, по состоянию на 14 июля, составило 6 014 человек.

Из них уже больше половины выписано из больниц с полным выздоровлением. Только за прошедшие 24 часа 161 пациент вылечился от covid-19. Общее же количество выздоровевших на сегодняшний день составляет 4 176 человек.