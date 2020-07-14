В России выявили ещё более 6 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные. Суточный прирост зараженных составил 6248 человек. Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах страны.

За всё время пандемии зарегистрировано 739 947 пациентов с коронавирусной инфекцией. Одновременно болеют 215 508 человек. За сутки это количество уменьшилось на 2 731 человек.