В Башкирии в жару на деревню обрушился град

Местные жители Архангельского района стали свидетелями неожиданного природного явления. На деревню Абзаново обрушился град. Хотя днём температура воздуха в Башкирии не снижается ниже +30 градусов.
Жители деревни Абзаново поделились фотографиями события в социальных сетях. На кадрах хорошо видно, как зелёная трава усыпана белым снегом. И хоть града выпало не так много, очевидцы отметили, что огород немного пострадал.
Напомним, с 13 по 16 июля в Башкирии введён режим ЧС из-за аномальной жары. В некоторых районах республики столбик термометра поднимется до +40. Также сотрудники МЧС просят быть аккуратнее при отдыхе на воде. Из-за жары участились трагические случаи на водоёмах – за прошедшею в Башкирии неделю утонули 40 человек.