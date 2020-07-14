В Башкирии в жару на деревню обрушился град

Местные жители Архангельского района стали свидетелями неожиданного природного явления. На деревню Абзаново обрушился град. Хотя днём температура воздуха в Башкирии не снижается ниже +30 градусов.

Жители деревни Абзаново поделились фотографиями события в социальных сетях. На кадрах хорошо видно, как зелёная трава усыпана белым снегом. И хоть града выпало не так много, очевидцы отметили, что огород немного пострадал.