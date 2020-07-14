В Башкирии введут новые штрафы

Проект нового закона разработан в Башкирии и внесён в Госдуму Курултаем РБ.

На этот раз наказывать будут за использование агрохимикатов и пестицидов без предупреждения жителей ближайших населённых пунктов. Соответствующий проект, по которому население нужно предупреждать, был внесён в Госдуму ещё весной. Сейчас за невыполнение этого требования предлагается установить ответственность.

Законопроект было решено дополнить в связи с массовой гибелью пчёл в 2019 году. С этой проблемой столкнулись 25 регионов страны.

Летом этого года пчеловоды снова жалутся на травлю химикатами.