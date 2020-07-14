В Башкирии в разбитой машине нашли тело пенсионера

Сегодня, 14 июля, в Куюргазинском районе произошло смертельное ДТП. Инцидент зафиксирован на 1 км автодороги Мурапталово-Тюльган. В аварии погиб пожилой уроженец Оренбургской области.

75-летний мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. Синяя «Нива» упала в кювет и перевернулась на крышу. От полученных травм водитель автомобиля скончался на месте.

На место происшествия срочно прибыли сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа и медики. Врачи не успели помочь пострадавшему мужчине. В причинах аварии предстоит разобраться следственным органам.