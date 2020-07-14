В Башкирии поставят оперу на башкирском языке

Башкирский государственный театр оперы и балета поставит оперу на башкирском языке. Произведение будет полностью опираться на сказания и эпосы башкирского народа. Об этом рассказал Радий Хабиров на личной страничке в социальной сети.

Финансирование театр получит благодаря гранту «Лаборатория современной башкирской оперы». Сначала будет написано либретто, появятся оперные эскизы на башкирском языке, а после будет написан и сам спектакль. Такое художественное произведение будет поддерживать и языки народов, и отечественную школу композиторов.