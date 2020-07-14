В Башкирии зарегистрирована ещё одна смерть от коронавируса

На сайте Министерства здравоохранения Башкирии появилась новая информация по зараженным. Напомним, за последние сутки выявлено ещё 47 человек с COVID-19, а за всё время зарегистрировано больше 6 тысяч заболевших.
По данным ведомства, от коронавирусной инфекции скончался ещё один пациент. По предварительной информации, погибший был жителем Уфы. Общее количество смертей от коронавируса в республике – 20.
Одновременно вирусом болеют 1824 человека. В больницах Башкирии лежат 310 человек, из них 25 переносят болезнь в тяжелой форме, а 6 нуждаются в аппаратах ИВЛ. В лёгкой форме болезнь протекает у 1514 человек — они лечатся дома.