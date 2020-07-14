В Уфе из-за пьяного водителя в ДТП погиб пассажир

Сегодня, 14 июля, в Уфе зарегистрирована авария со смертельным исходом. На улице Кольцевой «ВАЗ-2112» врезался в дерево и от удара опрокинулся. Сообщается, что в ДТП есть погибшие.

59-летний уфимец не справился с управлением автомобилем и врезался в дерево на обочине. От удара машину перевернуло. Пассажир, который в момент авария находился в салоне автомобиля, получил серьёзные травмы.

От полученных телесных повреждений пассажир скончался на месте. На месте аварии работают специальные службы. По предварительной информации, водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения.