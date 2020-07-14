Борис Титов об индексе административного давления на бизнес в Башкирии: «Мы видим реальное движение в лучшую сторону»

В Уфе состоялся международный форум «ЗАщита БИЗНЕСа: G2B. Эволюция партнерства». Вел пленарное заседание мероприятия сам глава Башкирии Радий Хабиров. Он сообщил, что республика поднялась на 27 пунктов в индексе административного давления на бизнес. Ранее Башкирия находилась на 38 месте по этому показателю. Данную ситуацию положительно охарактеризовал уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте России Борис Титов.
Бизнес-омбудсмен отметил, что обычно совещания подобного рода проводятся в регионах, где уже накоплен опыт успешной работы. И в этом году было принято решение приехать в Уфу, так как республика по всем направлениям двигается достаточно успешно.