Борис Титов об индексе административного давления на бизнес в Башкирии: «Мы видим реальное движение в лучшую сторону»

«Мы, конечно, поддерживаем это не просто так, у нас есть свой субъективный интерес. Есть команда, которая во многом нам очень близка. Она взялась за это направление с большой энергией, понимая, что наша общая точка зрения – развивая бизнес, экономику, ты делаешь лучше весь субъект РФ, люди живут лучше. По инвестклимату – серьезное движение вперед. По «административному давлению» – это тоже очень серьезное движение вперед. Важно не место, а прогресс. За один год сумели преодолеть такое расстояние. Цифры подтверждают, что сегодня, несмотря на очень тяжелую ситуацию, которая сложилась с коронавирусом, республика держится на очень хорошем уровне: у вас увеличилось количество субъектов предпринимательской деятельности. У предпринимателей есть свобода ведения бизнеса, на них не оказывают серьёзного прессинга. Надеемся, что эта ситуация будет сохраняться»

Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте РФ