Борис Титов об индексе административного давления на бизнес в Башкирии: «Мы видим реальное движение в лучшую сторону»

В Уфе состоялся международный форум «ЗАщита БИЗНЕСа: G2B. Эволюция партнерства». Вел пленарное заседание мероприятия сам глава Башкирии Радий Хабиров. Он сообщил, что республика поднялась на 27 пунктов в индексе административного давления на бизнес. Ранее Башкирия находилась на 38 месте по этому показателю. Данную ситуацию положительно охарактеризовал уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте России Борис Титов.

Бизнес-омбудсмен отметил, что обычно совещания подобного рода проводятся в регионах, где уже накоплен опыт успешной работы. И в этом году было принято решение приехать в Уфу, так как республика по всем направлениям двигается достаточно успешно.

«Мы, конечно, поддерживаем это не просто так, у нас есть свой субъективный интерес. Есть команда, которая во многом нам очень близка. Она взялась за это направление с большой энергией, понимая, что наша общая точка зрения – развивая бизнес, экономику, ты делаешь лучше весь субъект РФ, люди живут лучше. По инвестклимату – серьезное движение вперед. По «административному давлению» – это тоже очень серьезное движение вперед. Важно не место, а прогресс. За один год сумели преодолеть такое расстояние. Цифры подтверждают, что сегодня, несмотря на очень тяжелую ситуацию, которая сложилась с коронавирусом, республика держится на очень хорошем уровне: у вас увеличилось количество субъектов предпринимательской деятельности. У предпринимателей есть свобода ведения бизнеса, на них не оказывают серьёзного прессинга. Надеемся, что эта ситуация будет сохраняться»

Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте РФ
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