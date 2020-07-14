Спикер Курултая Башкирии попросил туристов не быть дикарями

Не меньшая проблема – множество убитых деревьев, использованных для костров. Контроля за такими «дровосеками», конечно, никакого, и они всякий раз уходят от ответственности. Всё-таки у нас дикий туризм, точнее, туристы. Природе наносится колоссальный ущерб. С каждым годом это ощущается всё сильнее. Мне есть с чем сравнивать, поскольку бываю в этих местах на протяжении многих лет. Всё от элементарной лени, безответственности. Пластиковые бутылки, мешки, консервные банки ведь не сложно забрать с собой, а для костра ограничиться валежником. Уровень культуры, к сожалению, оставляет желать лучшего. Вряд ли уговоры помогут решить проблему. Необходимы жёсткий контроль за такими «туристами» и неотвратимое наказание

Константин Толкачёв, Председатель Государственного Собрания - Курултая РБ