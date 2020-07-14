Спикер Курултая Башкирии попросил туристов не быть дикарями

Спикер Курултая Константин Толкачёв высказался о том, как ведут себя некоторые туристы в Башкирии.
На прошлых выходных Толкачёв сам отдыхал на реке Ай. Всё было бы хорошо, если бы не состояние мест отдыха.Председатель Курултая отметил, что туристов много, и в большинстве случаев мусор они бросают прямо там же.
Толкачёв попросил всех туристов относиться к природе родного края с уважением. Мусор, например, можно забирать с собой. Отдельно он отметил и деревья, которые вырубают туристы для того, чтобы развести костёр.
Не меньшая проблема – множество убитых деревьев, использованных для костров. Контроля за такими «дровосеками», конечно, никакого, и они всякий раз уходят от ответственности. Всё-таки у нас дикий туризм, точнее, туристы. Природе наносится колоссальный ущерб. С каждым годом это ощущается всё сильнее. Мне есть с чем сравнивать, поскольку бываю в этих местах на протяжении многих лет. Всё от элементарной лени, безответственности. Пластиковые бутылки, мешки, консервные банки ведь не сложно забрать с собой, а для костра ограничиться валежником. Уровень культуры, к сожалению, оставляет желать лучшего. Вряд ли уговоры помогут решить проблему. Необходимы жёсткий контроль за такими «туристами» и неотвратимое наказание Константин Толкачёв, Председатель Государственного Собрания - Курултая РБ