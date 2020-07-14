Радий Хабиров: «Мы и дальше будем идти по пути поддержки бизнеса»

Уфа стала хозяйкой международного форума «ЗАщита БИЗНЕСа: G2B. Эволюция партнерства». Присутствовавший на пленарном заседании глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об успехах республики в области экномики и предпринимательства, в частности.
Так, Башкортостан в индексе административного давления на бизнес среди регионов России поднялся с 38 на 11 место. По словам главы региона, в республике существенно была перегруппирована работа с бизнесом и принят ряд управленческих решений. Однако пандемия коронавируса все же внесла коррективы в работу, признается Хабиров.