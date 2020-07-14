Радий Хабиров: «Мы и дальше будем идти по пути поддержки бизнеса»

Не признавать то, что пандемия, в целом, экономическая ситуация не заставляют вносить коррективы, нельзя. Очень серьёзные коррективы. Мы когда для себя рисовали план того, как мы будем работать, развивать экономику, бизнес, мы называли наше Правительство – Правительством развития. Вы понимаете, что исходя из тех событий, которые произошли, мы очень серьёзно пострадали. Я имею в виду в плане наполнения нашего бюджета. Поэтому многие программы сейчас у нас были сокращены. Но на что обращаем внимание, все те статьи бюджета, которые направлены на развитие, на поддержку бизнеса, наоборот увеличили. Да, где-то нам пришлось сократить количество тех парков, которые мы бы сделали, объёмы ремонта подъездов, строительство школ. Но то, что касается развития, мы его сохранили. Потому что это сейчас, наверное, самое важное. Мы и дальше будем идти по пути поддержки бизнеса, предпринимательства. Я уже говорил сегодня об этом с Борисом Юрьевичем, у меня такое ощущение, что надо будет принимать такие довольно серьёзные, кардинальные решения, чтобы новым рывком выйти из сложившейся тяжёлой ситуации.

Радий Хабиров, глава Башкирии