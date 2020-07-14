Радий Хабиров: «Мы и дальше будем идти по пути поддержки бизнеса»

Уфа стала хозяйкой международного форума «ЗАщита БИЗНЕСа: G2B. Эволюция партнерства». Присутствовавший на пленарном заседании глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об успехах республики в области экномики и предпринимательства, в частности. 

Так, Башкортостан в индексе административного давления на бизнес среди регионов России поднялся с 38 на 11 место. По словам главы региона, в республике существенно была перегруппирована работа с бизнесом и принят ряд управленческих решений. Однако пандемия коронавируса все же внесла коррективы в работу, признается Хабиров.

Не признавать то, что пандемия, в целом, экономическая ситуация не заставляют вносить коррективы, нельзя. Очень серьёзные коррективы. Мы когда для себя рисовали план того, как мы будем работать, развивать экономику, бизнес, мы называли наше Правительство – Правительством развития. Вы понимаете, что исходя из тех событий, которые произошли, мы очень серьёзно пострадали. Я имею в виду в плане наполнения нашего бюджета. Поэтому многие программы сейчас у нас были сокращены. Но на что обращаем внимание, все те статьи бюджета, которые направлены на развитие, на поддержку бизнеса, наоборот увеличили. Да, где-то нам пришлось сократить количество тех парков, которые мы бы сделали, объёмы ремонта подъездов, строительство школ. Но то, что касается развития, мы его сохранили. Потому что это сейчас, наверное, самое важное. Мы и дальше будем идти по пути поддержки бизнеса, предпринимательства. Я уже говорил сегодня об этом с Борисом Юрьевичем, у меня такое ощущение, что надо будет принимать такие довольно серьёзные, кардинальные решения, чтобы новым рывком выйти из сложившейся тяжёлой ситуации.

Радий Хабиров, глава Башкирии
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