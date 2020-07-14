Башкирия вошла в число регионов-лидеров по снижению административной нагрузки на бизнес

Башкортостан вошел в числе регионов с наиболее низким административным давлением на бизнес. Республика поднялась сразу на 27 пунктов и сейчас находится на 11-м месте. Цифры были озвучены на международном форуме «ЗАщита БИЗНЕСа: G2B. Эволюция партнерства», который начал свою работу сегодня в «Конгресс-холле».

Однако высокий показатель – не повод останавливаться, отметил Глава республики Радий Хабиров. В регионе кардинально поменялась работа с бизнесом. Сред успешных нововведений – предпринимательские часы, в ходе которых главы муниципалитетов лично встречаются с предпринимателями.

Кроме того, во время пандемии COVID-19 в Башкортостане было принято два пакета мер господдержки бизнеса на общую сумму в 30 млрд рублей. Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте России Борис Титов отметил, что Башкортостан в последнее время сделал серьезное движение вперед в этом направлении. И в итоге попал в группу регионов, где индекс административного давления на бизнес наиболее низкий. Свои ожидания должен оправдать появившийся институт бизнес-шерифов.