Житель Уфы попытался сжечь возлюбленную из-за ревности

37-летнюю женщину с сильными ожогами срочно доставили в больницу города ночью. Огнём были поражены голова, шея и туловище несчастной. Также женщина была сильно пьяна. Полиция, которой врачи сообщили о произошедшем, выяснила обстоятельства случившегося.

Оказалось, женщина выпивала со своим 40-летнем сожителем. Тихое застолье перетекло в ссору на почве ревности, во время которой мужчина схватил алкоголь, облил ею возлюбленную и поджег. Сотрудники правоохранительных органов доставили ревнивца в отделение, где он дал признательные показания. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.