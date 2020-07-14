Житель Уфы попытался сжечь возлюбленную из-за ревности

Страшный инцидент произошёл в Башкирии 13 июля. Ревнивый житель Уфы попытался сжечь свою возлюбленную. Подробности жуткой истории рассказали корреспонденты КП-Уфа.
37-летнюю женщину с сильными ожогами срочно доставили в больницу города ночью. Огнём были поражены голова, шея и туловище несчастной. Также женщина была сильно пьяна. Полиция, которой врачи сообщили о произошедшем, выяснила обстоятельства случившегося.
Оказалось, женщина выпивала со своим 40-летнем сожителем. Тихое застолье перетекло в ссору на почве ревности, во время которой мужчина схватил алкоголь, облил ею возлюбленную и поджег. Сотрудники правоохранительных органов доставили ревнивца в отделение, где он дал признательные показания. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.