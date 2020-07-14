Под Уфой жители элитных поселков остались без воды в жару

Жители новых поселков пригорода Уфы остались без питьевой воды. Ее отключили еще до выходных, при этом без предупреждения. В районной администрации поясняют: застройщик обязан возвести новый водозабор. Получилось как всегда – новые дома построили, а вот коммуникации к ним нет.
Вместо солений на полках – бутилированная вода. В резерве около шести баллонов. Без этого запаса Дарье Суворовой просто не обойтись. После прогулки маме двоих детей приходиться купать малышей в тазике. Поплавать в ванной уже не получится, ведь воду включают один раз в день, да и то всего лишь на полчаса.
Вода в «Зубово Life Garden» на вес золота. Очередь как в продуктовом магазине, только вместо пакетов в руках ведра. Взрослые, дети, пенсионеры вынуждены делать несколько рейсов – вода быстро заканчивается.
Воду в поселке отключили в минувшую пятницу. По словам местных жителей, их не оповестили. После того, как люди позвонили в МЧС, был организован подвоз питьевой воды.
Из-за аномальной жары количество потребляемой воды выросло, и Киешкинский водозабор перестал справляться с такой нагрузкой. Он обеспечивает водой несколько населенных пунктов, в их числе и два новых поселка «Зубово Life 2» и «Зубово Life Garden». До них вода просто не доходит. Застройщик объектов комментировать ситуацию отказался. В администрации Уфимского района ответили, что сейчас принимают все меры для устранения перебоев подачи воды.
Когда в поселке «Зубово Life 2» будут подавать воду бесперебойно – пока не известно. Сейчас здесь заселены 1500 квартир, а это более 3000 жителей. Люди вынуждены каждый день набирать себе воду вот из резервуаров. Они вмещают в себя 16 тысяч литров воды, да и этого не хватает на весь поселок.