Под Уфой жители элитных поселков остались без воды в жару

Жители новых поселков пригорода Уфы остались без питьевой воды. Ее отключили еще до выходных, при этом без предупреждения. В районной администрации поясняют: застройщик обязан возвести новый водозабор. Получилось как всегда – новые дома построили, а вот коммуникации к ним нет.

Вместо солений на полках – бутилированная вода. В резерве около шести баллонов. Без этого запаса Дарье Суворовой просто не обойтись. После прогулки маме двоих детей приходиться купать малышей в тазике. Поплавать в ванной уже не получится, ведь воду включают один раз в день, да и то всего лишь на полчаса.

Без воды крайне тяжело, потому что на улице жара 30-35 градусов. Мы приходим с улицы, споласкиваем ребенка в тазике и то в холодной воде, потому что воду дают буквально на полчаса. За эти полчаса мы успеваем посуду быстренько помыть и даже не стираем вещи, потому что невозможно стирать, мы не знаем, в какой момент ее отключат, а в какой включат. Дарья Суворова

Вода в «Зубово Life Garden» на вес золота. Очередь как в продуктовом магазине, только вместо пакетов в руках ведра. Взрослые, дети, пенсионеры вынуждены делать несколько рейсов – вода быстро заканчивается.

Воду в поселке отключили в минувшую пятницу. По словам местных жителей, их не оповестили. После того, как люди позвонили в МЧС, был организован подвоз питьевой воды.

Из-за аномальной жары количество потребляемой воды выросло, и Киешкинский водозабор перестал справляться с такой нагрузкой. Он обеспечивает водой несколько населенных пунктов, в их числе и два новых поселка «Зубово Life 2» и «Зубово Life Garden». До них вода просто не доходит. Застройщик объектов комментировать ситуацию отказался. В администрации Уфимского района ответили, что сейчас принимают все меры для устранения перебоев подачи воды.