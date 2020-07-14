В Уфе скончался преподаватель УГАТУ

Накануне, 13 июля, в Уфе скончался декан общенаучного факультета УГАТУ. Известие о смерти 71-летнего преподавателя появилось в социальных сетях университета. Близкие, коллеги и студенты Владимира Водопьянова выражают искренние соболезнования.
В 1997 году Водопьянов стал заслуженным работником народного образования Башкирии. Коллеги и студенты отзываются о декане как о профессионале своего дела. Известно, что преподаватель долгое время боролся с болезнью.
Точной информации, от чего умер Водопьянов, нет. Однако близкие мужчины предполагают, что причиной смерти мог стать коронавирус. Об этом сообщили сразу несколько человек из близкого окружения погибшего.
Фото: ГорОбзор.ру