В Уфе скончался преподаватель УГАТУ

Накануне, 13 июля, в Уфе скончался декан общенаучного факультета УГАТУ. Известие о смерти 71-летнего преподавателя появилось в социальных сетях университета. Близкие, коллеги и студенты Владимира Водопьянова выражают искренние соболезнования.

В 1997 году Водопьянов стал заслуженным работником народного образования Башкирии. Коллеги и студенты отзываются о декане как о профессионале своего дела. Известно, что преподаватель долгое время боролся с болезнью.

Точной информации, от чего умер Водопьянов, нет. Однако близкие мужчины предполагают, что причиной смерти мог стать коронавирус. Об этом сообщили сразу несколько человек из близкого окружения погибшего.

Сегодня ушел из жизни из-за этого проклятого вируса мой декан, Владимир Водопьянов! Это был необыкновенный человек! Он навсегда останется в нашей памяти как образец профессора, руководителя, мудрого наставника! Как мне повезло, что я был рядом с ним столько лет!

студент университета 

Фото: ГорОбзор.ру 

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