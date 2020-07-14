В Уфе скончался преподаватель УГАТУ

Сегодня ушел из жизни из-за этого проклятого вируса мой декан, Владимир Водопьянов! Это был необыкновенный человек! Он навсегда останется в нашей памяти как образец профессора, руководителя, мудрого наставника! Как мне повезло, что я был рядом с ним столько лет!

студент университета