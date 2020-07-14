В Башкирии пропал 38-летний мужчина, нуждающийся в медпомощи

В Стерлитамаке разыскивают пропавшего без вести 38-летнего горожанина. Сергей Мартынов не выходит на связь с близкими с 9 июля. В тот день мужчина ушел из дома в неизвестном направлении.

Близкие забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам. Мужчина нуждается в медпомощи, поэтому важно найти его как можно быстрее. Телефоны для связи: 8 (987) 106-06-01 или 02.