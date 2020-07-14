В Уфе подвели итоги форума «ЗАщита БИЗНЕСа: G2B. Эволюция партнерства»

Радий Хабиров прокомментировал ситуацию, которая происходит вокруг развития бизнеса в Башкортостане. Сегодня в Уфе прошел международный форум «ЗАщита БИЗНЕСа» с участием омбудсмена Бориса Титова.
Сразу в двух рейтингах – по инвестклимату и индексу административного давления – республика сделала ощутимый скачок вверх. По многим показателям Башкортостан выигрывает конкурентную гонку с другими субъектами страны.
Бок о бок на форуме собрались те, кто совсем недавно в обычной жизни даже не пересекался. С одной стороны – предприниматели, с другой - бизнес-шерифы. Институт, который образовали в конце прошлого года, более активно начал работать после недавней критики главы республики. Как выяснилось, даже пандемия пошла на пользу.
Дойти до каждого муниципалитета – задача, которая была поставлена и, по всей видимости, выполняется. Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте России Борис Титов назвал институт бизнес-шерифов делом весьма полезным, поставив Башкортостан в пример другим регионам.
Башкортостан не случайно выбран местом проведения события такого уровня. Несмотря на кризисный период, связанный с пандемией короновируса, республика лишь усилила темпы развития. К тому же, согласно результатам индекса административного давления, Башкортостан за один год поднялся с 38 места на 11 среди всех субъектов Российской Федерации.
Такой результат эксперты называют вполне закономерным. В первую очередь, благодаря партнёрству власти и предпринимателей. Рейтинг был основан на показателях обращений бизнесменов в контрольно-надзорные органы страны.
Наглядный пример из другой сферы. Новую инфекционку в Уфе построили за два месяца: ровно столько ушло, начиная от проекта до перерезания красной ленточки. Сыграло два главных фактора: все процессы шли параллельно и с минимальной бюрократией. Именно рывком республика будет выходить из сложившейся кризисной ситуации.
Среди успешных нововведений – предпринимательские и инестиционные часы, в ходе которых главы муниципалитетов лично встречаются с бизнесменами. В рейтинге инфестклимата мы уже на 9-й строчке.
На форуме также презентовали второй инвестиционный Сабантуй «Зауралье», который пройдёт в Сибае 21 августа. Участники смогут обменяться опытом, а также обсудят методы формирования комфортного бизнес-климата в регионах России.
В заключение Радий Хабиров и Борис Титов открыли в Уфе офис Общественной приёмной для предпринимателей. Он будет сосредотачивать функции аналитического и консультационного центра, где на безвозмездной основе окажут помощь эксперты – юристы, адвокаты, успешные бизнесмены. Это еще один шаг к формированию в республике комфортной и безопасной бизнес-среды.