В Уфе подвели итоги форума «ЗАщита БИЗНЕСа: G2B. Эволюция партнерства»

По рейтингу инвестпривлекательности Москва была и осталась на первом месте. Однако если сравнивать с другой стороны, на индекс административного давления, то Москве очень далеко до Республики Башкортостан, мы не входим даже в двадцатку. Если в других регионах не будут сразу штрафовать бизнес, то в Москве, к сожалению, наоборот. Сразу штраф, сразу административное давление на бизнес.

Татьяна Минеева, уполномоченный по защите прав предпринимателей в г. Москве