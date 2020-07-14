«Это наш тренд»: в Башкирии презентовали новый экомаршрут

«Многоликая Куперля» – название нового экомаршрута в Мелеузовском районе республики. Накануне его презентовали в национальном парке «Башкирия».

Благодаря участию в нацпроекте «Экология» удалось привлечь федеральные деньги, на которые обустроили инфраструктуру. Сотрудники парка отмечают, что туристов желающих отдохнуть на берегу Нугушского водохранилища уже стало больше.

У бабушки неплохо, а на берегу Нугушского водохранилища лучше, утверждает младшее поколение семьи Янтуриных. Семь лет назад они впервые загорали на берегу этого водоема. Тогда приехать таким большим составом – 19 человек – было бы неудобно. Сейчас же для каждой семьи есть отдельная кабинка – почти ресторан под открытым небом.

Сейчас сервис улучшился, хорошие беседки поставили, зону отдыха сделали. Раздельный сбор мусора сделали – пластик, стекло. Удивляет, впечатляет. Иршат Янтурин

Столичным гостям презентовали новый экомаршрут в национальном парке «Башкирия». Кстати, это уже четвертый регион, которые посетили Вячеслав Фетисов и заместитель руководителя Минприроды Елена Панова. В пределах страны они ищут новые места для отдыха туристов, акция так и называется – маршрут построен.

Чистая вода, чистый воздух, возможность питаться продуктами, которые исстари были экологически чистыми. Это наш тренд. Вячеслав Фетисов, первый заместитель председателя комитета Государственной думы

У субъекта большой потенциал, видно, что есть куда двигаться, даже федеральным органам власти. В национальном парке есть много чего развивать. Мы понимаем огромную потребность, которая есть у людей. Мы идем за этой потребностью, при этом максимально снижая нагрузку на природу. Елена Панова, заместитель министра природных ресурсов и экологии России

Национальному парку «Башкирия» в рамках нацпроекта «Экология» было выделено 12, 5 миллионов рублей. На эти деньги удалось обустроить инфраструктуру парка. Появились беседки, причалы для катеров, отсыпали дороги, установили лестницы и туалеты. Работа ведется на пяти объектах: два экокемпинга, тропа Бейек-тау, новый водный и пеший экомаршруты – на Куперлю. Сейчас подъехать к карстовому мосту можно на легковом авто, сотрудники нацпарка отметили что туристов, только к этому объекту уже стало в десять раз больше.

Основная проблема наших объектов – очень сложный рельеф. Тяжело добираться. Большое финансирование ушло на обустройство дорог. НА 45-й квартал отсыпали дорогу, кто раньше здесь был, дорога была грунтовая, после дождя размывало. Алексей Степанов, заместитель директора национального парка «Башкирия»

Экотуризм – не только отдых, но и сохранение природных ресурсов, которых достаточно в национальном парке «Башкирия». 40 видов краснокнижных птиц, редкие растения и животные, природа, которую невозможно сравнить ни с одним заграничным курортом.