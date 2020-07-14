«Это наш тренд»: в Башкирии презентовали новый экомаршрут

«Многоликая Куперля» – название нового экомаршрута в Мелеузовском районе республики. Накануне его презентовали в национальном парке «Башкирия».
Благодаря участию в нацпроекте «Экология» удалось привлечь федеральные деньги, на которые обустроили инфраструктуру. Сотрудники парка отмечают, что туристов желающих отдохнуть на берегу Нугушского водохранилища уже стало больше.
У бабушки неплохо, а на берегу Нугушского водохранилища лучше, утверждает младшее поколение семьи Янтуриных. Семь лет назад они впервые загорали на берегу этого водоема. Тогда приехать таким большим составом – 19 человек – было бы неудобно. Сейчас же для каждой семьи есть отдельная кабинка – почти ресторан под открытым небом.
Столичным гостям презентовали новый экомаршрут в национальном парке «Башкирия». Кстати, это уже четвертый регион, которые посетили Вячеслав Фетисов и заместитель руководителя Минприроды Елена Панова. В пределах страны они ищут новые места для отдыха туристов, акция так и называется – маршрут построен.
Национальному парку «Башкирия» в рамках нацпроекта «Экология» было выделено 12, 5 миллионов рублей. На эти деньги удалось обустроить инфраструктуру парка. Появились беседки, причалы для катеров, отсыпали дороги, установили лестницы и туалеты. Работа ведется на пяти объектах: два экокемпинга, тропа Бейек-тау, новый водный и пеший экомаршруты – на Куперлю. Сейчас подъехать к карстовому мосту можно на легковом авто, сотрудники нацпарка отметили что туристов, только к этому объекту уже стало в десять раз больше.
Экотуризм – не только отдых, но и сохранение природных ресурсов, которых достаточно в национальном парке «Башкирия». 40 видов краснокнижных птиц, редкие растения и животные, природа, которую невозможно сравнить ни с одним заграничным курортом.
На территории национального парка «Башкирия» готовится к запуску еще один экомаршрут – «Таинственный Сумган». Сейчас там идут благоустроительные работы. Ожидается, что уже через месяц туристы смогут воочию увидеть пещеру глубиной почти в 2 километра. Кстати, экологические маршруты со всей страны будут доступны для ознакомления на официальном сайте федерального проекта.