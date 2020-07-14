В Башкирии ищут водителя, который сбил девочку и бросил умирать

В Ишимбайском районе неизвестный сбил 15-летнюю девочку. Благодаря врачам это ДТП не пополнило череду смертельных аварий с участием детей. Школьница сейчас находится в больнице, а виновника разыскивают правоохранители.

Но вместо этого водитель скрывается с места ДТП, оставив сбитого ребенка. Рваные раны на подбородки, которые, кстати, пришлось зашивать, подтверждают слова мамы Ильмиры. Школьницу протащили несколько метров на боковом зеркале. Сам удар девочка помнит плохо. Почти сразу потеряла сознание.

Я лежала в траве, потом уже подруга кричала, а я ей сказала, что тут. Потом она сказала, что поймает машину. Ильмира Валеева, пострадавшая

Медики приехали быстро. Сразу начали интенсивную терапию. В тяжелом состояние девочку доставили в местную ЦРБ.

С травмами, сотрясением мозга, перелом обеих костей голени, рваные раны шеи. Состояние стабильное, готовится к оперативному лечению. Рустем Фаткуллин, заведующий травматологическим отделением Ишимбайской ЦРБ

Сейчас Ильмира не чувствует боли. И почти всё время спит. Терпеливая говорит мама, да и обезболивающие врачи продолжают давать. У девочки был сильный шок, от которого она отходит до сих пор. Детали аварии восстанавливали уже по словам ее подруги.

Ильмире еще предстоит тяжелая операция. Врачи должны собрать голень воедино. Придется устанавливать либо пластину, либо штырь. Сейчас от нее ни на шаг не отходит мама. А на момент аварии она находилась в деревне Сайраново. Женщина – штукатур-маляр, ремонтирует местную школу, оставалась ночевать там же. О случившимся уже узнала от родственников. В больницу примчалась той же ночью.

Он сам пришел бы, мы ему слова не сказали. Ну сказал бы, что нечаянно. Помогал бы. А он не понял, что оставил человека. Раиля Одинаева, мама пострадавшей девочки

На месте аварии виновник ДТП оставил не только пострадавшую девочку, но и детали машины: боковое зеркало, поворотник и осколки лобового стекла. Предположительно, водитель был на белой «Ладе Приоре».