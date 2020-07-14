«Никто не сможет дать гарантий»: в Федерации плавания Башкирии рассказали о трудностях из-за пандемии

Результаты башкирских пловцов-сборников резко снизились. Таковы последствия режима самоизоляции, которые были прогнозируемы. Но сейчас важно определить, как решать этот вопрос. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал ответственный секретарь Федерации плавания Башкортостана Рафис Габдрахманов. Как "выплыть" из непростой ситуации и что думают сами спортсмены?

Вот так приходилось тренироваться Александру Габдрахманову почти три месяца. Аналогичные тренажеры из бассейна раздали ребятам-сборникам, чтобы хоть как-то поддерживать форму. Но чудес не бывает – ставить рекорды без воды пловцы не могут. Добавьте к этому перенесенные Игры в Токио, и прошлые результаты спортсменов фактически обнуляются.

Сейчас в связи с пандемией Олимпийские и Паралимпийские игры перенесены на 2021 год в Токио. Получается, отборочный цикл будет отстроен заново, будем готовиться и снова отбираться на чемпионат мира, Олимпийские игры. Александр Габдрахманов, многократный чемпион России по плаванию

Сам спортсмен относится к этому ходу событий спокойно – воспринимает как очередной цикл тренировок. С детства занимавшийся плаванием Александр привык и к такому жесткому календарю. В 14 лет выполнил звание кандидата, а в 15-ть – мастера спорта.

Я смотрю только на себя, как говорится, не создай себе кумира. Достигаю результата сам, своим трудом. Ко мне постоянно домой приезжала ВАДА, даже во время пандемии, если ты чист, то чист, если нет, то нет. Александр Габдрахманов, многократный чемпион России по плаванию

Спортсмены готовы работать, тренироваться, но надо понимать, как выстроить этот процесс, переживают в Федерации плавания республики. Речь идет и о Полине Егоровой из Салавата – победительнице и призере международных соревнований. Как вариант, можно создать так называемую восстановительную группу, чтобы посмотреть, в какой физической форме находятся спортсмен. И тогда определить программу тренировок. Но если начинать сборы, то необходимо сдавать тесты на ковид. И на то, и на другое нужны деньги.

Честно говоря, сейчас очень большая задолженность за коммунальные услуги, фонд оплаты труда за май погасили, сейчас наступил июнь. Ищем варианты, сейчас вот на президентский грант подали. Никто не сможет дать гарантий, что мы сможем показать на ближайших соревнованиях или мероприятиях. Рафис Габдрахманов, ответственный секретарь Федерации плавания Республики Башкортостан