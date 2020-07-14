«Никто не сможет дать гарантий»: в Федерации плавания Башкирии рассказали о трудностях из-за пандемии

Результаты башкирских пловцов-сборников резко снизились. Таковы последствия режима самоизоляции, которые были прогнозируемы. Но сейчас важно определить, как решать этот вопрос. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал ответственный секретарь Федерации плавания Башкортостана Рафис Габдрахманов. Как "выплыть" из непростой ситуации и что думают сами спортсмены?
Вот так приходилось тренироваться Александру Габдрахманову почти три месяца. Аналогичные тренажеры из бассейна раздали ребятам-сборникам, чтобы хоть как-то поддерживать форму. Но чудес не бывает – ставить рекорды без воды пловцы не могут. Добавьте к этому перенесенные Игры в Токио, и прошлые результаты спортсменов фактически обнуляются.
Сам спортсмен относится к этому ходу событий спокойно – воспринимает как очередной цикл тренировок. С детства занимавшийся плаванием Александр привык и к такому жесткому календарю. В 14 лет выполнил звание кандидата, а в 15-ть – мастера спорта.
Спортсмены готовы работать, тренироваться, но надо понимать, как выстроить этот процесс, переживают в Федерации плавания республики. Речь идет и о Полине Егоровой из Салавата – победительнице и призере международных соревнований. Как вариант, можно создать так называемую восстановительную группу, чтобы посмотреть, в какой физической форме находятся спортсмен. И тогда определить программу тренировок. Но если начинать сборы, то необходимо сдавать тесты на ковид. И на то, и на другое нужны деньги.
Но когда эти события состоятся, еще непонятно. Пловцам стараются создать условия для тренировок, выполняя требования Роспотребнадзора. Проведена обработка не только помещений, но и вентиляционной системы. Находиться здесь могут не больше 25 человек. И даже при таких условиях заниматься могут не только профессионалы, но и любители. На днях запустили занятия по аквааэробике, жизнь продолжается.