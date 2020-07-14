В Уфе возобновились речные прогулки на теплоходе «Мираж»

Спустя три года обновлённое судно под названием «Мираж» снова бороздит водные просторы Белой. Рейсы осуществляются на отремонтированном комфортабельном теплоходе несколько раз в день.
Теперь все, кто поднимается на борт, предъявляют не только билет, но и маску. А если ее нет, то защитное средство выдают на входе. Сотрудники встречают гостей и предлагают обработать руки санитайзером. Все помещения регулярно дезинфицируют. И такие правила в период пандемии для жителей и гостей столицы уже стали нормой.
Привычные виды с необычного ракурса. И вроде всё та же архитектура, памятники, но в целом, Уфа с воды раскрывается совершенно по-иному. Насладиться водной прогулкой может каждый, а дети до пяти лет и вовсе бесплатно. Судно курсирует по реке каждый день.
Экспресс-экскурсия длится всего час, но за это время можно успеть осмотреть все главные достопримечательности города: Монумент Дружбы, обновлённую набережную и взглянуть на величественный памятник Салавату Юлаеву. А за штурвалом теплохода капитан с многолетним стажем. Евгений Егоров за рулём корабля уже более 40 лет. В первый рейс он вышел, когда ему исполнилось 24 года.
Белая река, яркий теплоход – отличная идея для выходного дня. Так считает семья Байбуриных. Залифа Рифовна коренная уфимка, но долгое время прожила в Когалыме. Несколько лет назад вернулась в родные края.
«Мираж» и раньше покорял водные просторы реки Белой, ещё в те времена, когда принадлежал Башкирскому речному пароходству. Новый хозяин – новая жизнь. Во время последней реконструкции увеличили длину судна, а на носу появилась обзорная площадка.
Спустя три года «Мираж» снова вернулся бороздить речные просторы. Разукрашен теплоход в башкирском национальном стиле. Мёд, пчёлы и курай. Отплывает судно с площади под памятником Салавату Юлаеву и возвращается сюда же. Протяжённость прогулки составляет шесть километров, что занимает в среднем час. В будущем организаторы планируют рассмотреть и другие маршруты.