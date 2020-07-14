Радий Хабиров изменил указ о самоизоляции

Напомним, специальный режим введен в республике в связи с угрозой распространения коронавируса . В новой редакции документа Радий Хабиров уделил внимание детским лагерям.

Их скорое открытие переносится на 29 июля. В эту категорию входят заведения со статусами профилактория и санаторно-оздоровительного лагеря. В этот же список попадают лагеря при школах, которые традиционно организовываются в дни летних каникул.