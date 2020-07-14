Радий Хабиров изменил указ о самоизоляции

Глава Башкирии вновь внес изменения в указ о повышенной готовности.
Напомним, специальный режим введен в республике в связи с угрозой распространения коронавируса. В новой редакции документа Радий Хабиров уделил внимание детским лагерям.
Их скорое открытие переносится на 29 июля. В эту категорию входят заведения со статусами профилактория и санаторно-оздоровительного лагеря. В этот же список попадают лагеря при школах, которые традиционно организовываются в дни летних каникул.
Помимо этого Минздраву поручено продолжить практику информирования населения посредством онлайн-брифингов. Прямые эфиры с представителями министерства по-прежнему будут проходить по вторникам и четвергам в 15:00.