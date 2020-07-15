В Уфе женщина напугала людей безумным поступком

Страшный трюк жительницы Уфы засняли горожане из дома напротив.
В эти дни Уфа переживает небывалую жару. Столбик термометра достигает отметки в 40 градусов. В основном люди прячутся по домам, но кто-то умудряется заниматься в такую погоду уборкой.
Свидетелями жуткой картины стали жители нового района за торговым центром "Планета". По бортику своего окна на 18 этаже разгуливала женщина. Местные жители поначалу подумали, что она собирается покончить с собой, но вскоре поняли: домохозяйка просто хотела помыть большие панорамные окна полностью.
Спустя некоторое время женщина вытерла окно сухой газетой, перелезла обратно в лоджию и ушла в квартиру.