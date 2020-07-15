В Уфе женщина напугала людей безумным поступком

Я выглянула перекурить, смотрю - в соседнем доме женщина стоит. А это 18-ый этаж! Она просто держится за край рамы и спокойно протирает окно. Без страховки, без чего-либо еще. Причем у нее периодически еще тряпка из рук падает на бортик, а она спокойно поднимает тряпку и продолжает мыть. Вот это железные нервы!

Алина Ф., жительница Уфы