В Уфе нашли тело пенсионера, который пропал 10 дней назад

Волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан» поделились печальными новостями. В Уфе завершились поиски 82-летнего Зинфира Иксанова. Дедушку не могли найти 10 дней.
Поисковый отряд и полиция искали мужчину с 5 июля. Именно тогда пенсионер вышел из дома в неизвестном направлении. Куда мог пойти Зинфир Иксанов, информации не было. Только через 10 дней местоположение пропавшего стало известно.
Дедушка найден погибшим. Волонтёры не раскрывают причины смерти и место, где было найдено тело несчастного. Расследованием дела теперь занимаются криминалисты.