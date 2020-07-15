Уфимцы сметают с полок магазинов вентиляторы и кондиционеры

Знойная жара, которая держится в Уфе уже вторую неделю, вынуждает жителей спасаться от неё самыми разными методами.

Конечно, первой меры спасения от жары являются кондиционеры и вентиляторы, за которыми уфимцы ринулись в магазины. Как рассказал UfaTime.ru один из сотрудников магазинов, только на прошедших выходных в его торговой точке купили больше ста вентиляторов.