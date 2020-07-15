В Башкирии увеличили поголовье племенных коров

В Аургазинском районе вчера появилось 150 племенных коров. Местное хозяйство закупило партию молочного скота чёрно-пёстрой породы для увеличения производства молока. Об этом рассказал Радий Хабиров на личной страничке в социальной сети.

С начала года производство молока в Башкирии увеличилось на 400 тысяч тонн. Это на 21 тонну больше, чем в прошлом году. Большое количество молочного товара приходится на 10 лучших молочных хозяйств Чекмагушевского, Ермекеевского, Стерлитамакского, Мелеузовского, Калтасинского, Аургазинского, Учалинского и Туймазинского районов.

Моя цель — чтобы покупая башкирское молоко, в любом уголке России знали, что это продукт высшего качества. Мы уже и сейчас можем отметить, что выпускаем натуральную продукцию, вкусную и востребованную. Но двигаться нам есть куда, это точно. И работать тоже есть над чем.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Фото: Соцсети. 

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