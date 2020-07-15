В Башкирии увеличили поголовье племенных коров

В Аургазинском районе вчера появилось 150 племенных коров. Местное хозяйство закупило партию молочного скота чёрно-пёстрой породы для увеличения производства молока. Об этом рассказал Радий Хабиров на личной страничке в социальной сети.
С начала года производство молока в Башкирии увеличилось на 400 тысяч тонн. Это на 21 тонну больше, чем в прошлом году. Большое количество молочного товара приходится на 10 лучших молочных хозяйств Чекмагушевского, Ермекеевского, Стерлитамакского, Мелеузовского, Калтасинского, Аургазинского, Учалинского и Туймазинского районов.
Фото: Соцсети.