В Башкирии увеличили поголовье племенных коров

Моя цель — чтобы покупая башкирское молоко, в любом уголке России знали, что это продукт высшего качества. Мы уже и сейчас можем отметить, что выпускаем натуральную продукцию, вкусную и востребованную. Но двигаться нам есть куда, это точно. И работать тоже есть над чем.

Радий Хабиров, Глава Башкирии