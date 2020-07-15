В Башкирии собрали редкие истории о Великой Отечественной войне

Более тысячи уникальных историй о Великой Отечественной войне собрал республиканский Комитет ветеранов. Проект посвятили 75-й годовщине Победы.

Сегодня предварительные результаты обсудили на конференции, которая прошла в режиме видеосвязи из-за пандемии коронавируса. Работа стала возможной благодаря гранту от Главы Башкортостана Радия Хабирова в 2 млн рублей.