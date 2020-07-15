Художники из Башкирии могут принять участие в проекте «ФормART»

Художников из Башкирии приглашают принять участие в стрит-арт фестивале. Проект «ФормАRТ» запустился на минувшей неделе. Он направлен на развитие уличного искусства. Официальный старт дан по инициативе полномочного полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова.
Основная тема фестиваля – ценность человеческой жизни и единство в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Художникам могут показать в своих работах нелегкий труд медицинских работников, волонтеров, неравнодушных граждан, а также отразить свой взгляд на новые реалии и жизнь общества в эпоху постковида.
Поучаствовать в конкурсе могут художники от 16 до 35 лет. Заявки на участие принимаются до 7 августа на сайте Formartpfo.ru. Региональные финалы назначены на 31 августа, а итоги организаторы подведут в октябре.