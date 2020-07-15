Художники из Башкирии могут принять участие в проекте «ФормART»

Основная тема фестиваля – ценность человеческой жизни и единство в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Художникам могут показать в своих работах нелегкий труд медицинских работников, волонтеров, неравнодушных граждан, а также отразить свой взгляд на новые реалии и жизнь общества в эпоху постковида.