Стала известна судьба Госцирка в Уфе

Госцирк в Уфе был закрыт несколько лет тому назад из-за его небезопасности. Накануне стало известно, когда примерно он откроется.

Из внебюджетного фонда были выделены деньги на реконструкцию уфимского цирка. Реконструировать будут вантовые конструкции. Сделать это было решено по указу Радия Хабирова, хотя уфимский Госцирк находится в ведении Росгосцирка. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра культуры РБ Наталья Лапшина.

Конкурсные процедуры по определению проектной организации проведены. Плановый срок завершения проектных работ с проведением государственной экспертизы – декабрь 2020 года Наталья Лапшина, исполняющая обязанности министра культуры РБ

После этого в Минкульт РФ будет направлена проектно-сметная документация. Дальше будет решаться вопрос финансирования реконструкции.