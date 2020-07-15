Власти Башкирии приняли закон, ужесточающий требования к опекунам

К сожалению, участились случаи, когда замещающие родители отказываются от усыновленных и взятых под опеку детей. Причины в каждом случае индивидуальны. Случается, что опекун не выполняет свои обязанности. Бывает и так, что просто отсутствует взаимопонимание. Но результат всегда одинаков – ребенок становится сиротой дважды. Это очень глубокая психологическая травма и тревожное социальное явление. Такого не должно быть.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии