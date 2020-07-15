Власти Башкирии приняли закон, ужесточающий требования к опекунам

Депутаты Курултая Башкирии приняли новый закон. Он направлен на профилактику отказов от приёмных детей. В последнее время в республике участились случаи отказов от детей-сирот.
В Башкирии насчитывается 12 тысяч детей-сирот. Из них 11 тысяч находятся в замещающих семьях. Однако в последнее время участились случаи отказа от таких ребят. Депутаты обратили внимание на проблему. Полномочия по подготовке опекунов законодательно переданы Министерству семьи, труда и соцзащиты населения.
Так как ранее это являлось обязанностью муниципальных властей, новый поход позволит тщательнее подбирать опекунов. Также станет легче следить за судьбой усыновленных детей.