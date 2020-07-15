В Башкирии стартовала операция «Трактор»

Почти полторы тысячи нарушений среди машинистов тяжелой техники выявили сотрудники Гостехнадзора за этот год. С 13 июля стартовала операция «Трактор». Надзорный орган в усиленном режиме будет контролировать трактора, бульдозеры, экскаваторы и другие тяжелые машины.

Раньше на этом карьере добыча песка проводилась незаконно. После привлечения руководства к ответственности все стало официально. Машинист эскаватора Сергей Ермолаев работает на этой локации не первый год, к проверкам привык. Ведь видел собственными глазами результат беспечного отношения к правилам. Хорошо знает, что техника безопасности при такой работе важна.

Идеальное с точки зрения закона – это регистрация самоходной машины, техосмотр раз в год и, конечно же, водительское удостоверение тракториста-машиниста.

Тяжелая самоходная техника сегодня работает на дорогах, стройках, в лесах и полях Башкортостана. По всей республике таких машин насчитывается почти 100 тысяч.

Больше всего техники задействовано вблизи населенных пунктов и на трассах, то есть в непосредственной близости к людям. Сотрудники Гостехнадзора выходят с проверками на дороги уже совместно с госавтоинспекторами.

За этот год Гостехнадзором было проверенно свыше восьми тысяч единиц техники. При этом выявлено 1300 нарушений, составлено почти столько же протоколов. Чаще всего нарушители попадаются на работе без удостоверения тракториста-машиниста, а реже – не имеющие нужную категорию прав.