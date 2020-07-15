Уфимский врач рассказал, как пережить сильную жару

Заместитель директора по лечебным вопросам ООО «Лаборатория гемодиализа» врач-нефролог Руслан Зиятдинов рассказал, как благополучно пережить сильную жару. Высокая температура воздуха – это большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Врач посоветовал ограничить физические нагрузки. Особенно стоит быть внимательным людям старшего поколения. Повышенное потоотделение ведёт к увеличению нагрузки на сердце.

Кроме того, истощается солевой баланс организма, ведь вместе с потом выходят электролиты. Пик зноя необходимо переждать в тени или прохладном помещении. От жары страдают люди пожилого возраста, и нужно соблюдать меры предосторожности.

Руслан Зиятдинов, врач-нефролог

Стоит всегда под рукой держать воду, лучше со льдом. Также при появлении тошноты, недомогания, головокружения стоит уйти в прохладное место. Водный баланс стоит восстанавливать обычной водой без сахара, кофеина и тоники.

Если почувствовали тошноту, головокружение, головную боль, учащенный пульс — необходимо немедленно уйти в прохладное место, выпить воды. Если не полегчает — вызывать медиков, так как при тепловом ударе необходимо получить электролиты. Негативные последствия для сосудов могут иметь и резкие перепады температуры, например, при вхождении в кондиционированное помещение после жаркой улицы.

Руслан Зиятдинов

Напомним, с 13 по 15 июля в Башкирии введён режим ЧС из-за аномальной жары.

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