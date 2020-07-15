Уфимский врач рассказал, как пережить сильную жару

Если почувствовали тошноту, головокружение, головную боль, учащенный пульс — необходимо немедленно уйти в прохладное место, выпить воды. Если не полегчает — вызывать медиков, так как при тепловом ударе необходимо получить электролиты. Негативные последствия для сосудов могут иметь и резкие перепады температуры, например, при вхождении в кондиционированное помещение после жаркой улицы.

Руслан Зиятдинов