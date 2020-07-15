Уфимский врач рассказал, как пережить сильную жару

Заместитель директора по лечебным вопросам ООО «Лаборатория гемодиализа» врач-нефролог Руслан Зиятдинов рассказал, как благополучно пережить сильную жару. Высокая температура воздуха – это большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему.
Врач посоветовал ограничить физические нагрузки. Особенно стоит быть внимательным людям старшего поколения. Повышенное потоотделение ведёт к увеличению нагрузки на сердце.
Стоит всегда под рукой держать воду, лучше со льдом. Также при появлении тошноты, недомогания, головокружения стоит уйти в прохладное место. Водный баланс стоит восстанавливать обычной водой без сахара, кофеина и тоники.
Напомним, с 13 по 15 июля в Башкирии введён режим ЧС из-за аномальной жары.