В Башкирии стартовала подготовка к отопительному сезону

В республике более половины многоквартирных домов готовы к отопительному сезону. Специалисты проверяют работу вентилей и задвижек, меняют вышедшие из строя манометры. Поверку проходят и теплосчетчики.
Также идет ремонт аварийных участков горячего водоснабжения, центрального отопления и восстановление теплоизоляции труб. Все это необходимо, чтобы избежать потерь тепла зимой.
Как пояснили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, в республике готовность объектов к сезону составляет 56%. Всего же к зиме подготовят более 1,5 тысячи котельных и 4 тысячи километров тепловых сетей.