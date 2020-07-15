В Башкирии стартовала подготовка к отопительному сезону

В республике более половины многоквартирных домов готовы к отопительному сезону. Специалисты проверяют работу вентилей и задвижек, меняют вышедшие из строя манометры. Поверку проходят и теплосчетчики.

Также идет ремонт аварийных участков горячего водоснабжения, центрального отопления и восстановление теплоизоляции труб. Все это необходимо, чтобы избежать потерь тепла зимой.